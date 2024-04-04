Лондон, 4 апреля, 2024, 16:03 — ИА Регнум. Российские гиперзвуковые крылатые ракеты «Циркон», против которых ни у одной из стран мира нет средств противодействия, продемонстрировали разрушительную эффективность в зоне проведения спецоперации. Такое мнение 3 апреля высказал британский эксперт Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran.

Минобороны РФ/ТАСС

По его словам, сейчас Запад видит, как российские военные начали внедрять в зоне СВО большое количество новых видов ракет, что, по мнению эксперта, само по себе является важной новостью, так как в ходе последних авиаударов использовалась гиперзвуковая ракета «Циркон».

«Это оружие, против которого ни у кого в мире нет систем противодействия, и оно продемонстрировало разрушительную эффективность», — сказал Меркурис.

Он добавил, что с начала 2024 года армия России нанесла киевскому режиму огромный ущерб ударами по инфраструктуре на контролируемой Киевом территории.

Как сообщало ИА Регнум, 1 апреля военный эксперт InfoBRICS Драго Боснич написал, что в НАТО возникла паника после серии ударов российских военных по центрам принятия решений ВСУ гиперзвуковыми ракетами «Циркон». Эксперт в связи с этим рекомендовал обращать внимание на новости о «внезапных смертях» офицеров НАТО из-за различных «страшных происшествий» в ближайшие дни и недели.

В Минобороны 30 марта рассказали о нанесении ударов по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и по центрам принятия решений ВСУ и СБУ. В военном ведомстве уточнили, что для этого применяли аэробаллистические ракеты «Кинжал», гиперзвуковые ракеты «Циркон» и беспилотные летательные аппараты.