Москва, 1 апреля, 2024, 16:08 — ИА Регнум. В НАТО возникло серьёзное беспокойство из-за того, что российские войска нанесли серию ударов по центрам принятия решений ВСУ, используя гиперзвуковые крылатые ракеты «Циркон», сообщил военный эксперт Драго Боснич в статье для InfoBRICS.

United Aircraft Corporation/Global Look Press

«Именно благодаря масштабному развёртыванию ракет «Циркон» у России появляется больше возможностей для нанесения ударов по центрам принятия решений на Украине. Этим объясняется паника в НАТО и Пентагоне, которые сейчас оказались перед дилеммой, как обеспечить безопасность своих оккупационных сил на Украине», — сообщил в Боснич.

Он предложил обращать внимание на новости о «внезапных смертях» офицеров НАТО в результате различных «страшных происшествий» в ближайшие дни и недели, отмечая, что истинную причину их гибели на Западе не сообщат.

В статье эксперт отметил, что российские военные переносят 3M22 «Циркон» на наземные платформы, в частности — на комплекс береговой обороны К300П «Бастион-П». Раньше на ней использовали сверхзвуковые ракеты П-800 «Оникс», однако «Цирконы» быстрее в три раза и дальность их полёта больше в два раза.

При дальности не менее 1500 км применение «Циркона» позволяет ВС России поражать любую точку на территории Украины. Боснич отметил, что также важную роль играют гиперзвуковые ракетные комплексы воздушного и наземного базирования, такие как 9-А-7660 «Кинжал» и «Искандер-М».

«Искандер-М» может использовать мощную фугасную боеголовку массой 700 кг, которую лучше всего применять против целей на передовой и против более высокой концентрации войск в тылу. Практически то же самое можно сказать и о гораздо более скоростных ракетах «Кинжал», отметил эксперт. Однако запуск «Искандера» могут обнаружить системы дальнего обнаружения.

Обнаружение «Циркона» может оказаться куда более проблематичным, отметил Боснич. Он привёл время, которое летели бы ракеты: три с половиной минуты до Киева, 5 минут 20 секунд — до Львова, две с половиной минуты — до Днепропетровска, 3 минуты 40 секунд — до Винницы, менее четырёх минут до Харькова, менее минуты — до Одессы.

«Представьте себе, что вы офицер СБУ, ГУР или оккупационных сил НАТО. Вы находитесь в здании и живёте в иллюзии, что вы в безопасности, когда российская СВР или ГРУ узнаёт о вашем местонахождении и передаёт эту информацию подразделениям в Крыму, которые затем стреляют из «Циркона» по этому зданию. Именно столько времени у вас будет до удара», — отметил автор статьи.

С другой стороны, если средства разведки НАТО обнаружат ракету сразу после запуска, возникнет паника, которая затруднит эвакуацию. Всё это касается также «Кинжала» и «Искандера», но «Циркон» гораздо более опасен для высокоценных целей в тылу, поскольку у него гораздо меньшая боеголовка (около 300 кг), а это значит, что российские военные с большей вероятностью будут использовать его в дальних ударах.

Как сообщало ИА Регнум, 30 марта официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков проинформировал о том, что за неделю российские военные нанесли один массированный и 57 групповых ударов по объектам ВСУ и обеспечивающей их инфраструктуре, используя «Циркон», «Кинжал», беспилотники.

Удары российские военные нанесли по оборонным предприятиям Украины, по центрам принятия решений ВСУ и СБУ, арсеналам, базам горючего, объектам ПВО, пункты временной дислокации подразделений сил специальных операций и наёмников.

Британский эксперт Александр Меркурис 31 марта сообщил, что ВС России нанесли авиаудары по ВСУ, которые стали самыми мощными за весь период проведения СВО.