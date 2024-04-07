Спасатели эвакуировали 40 хаски из затопленного питомника под Оренбургом
Оренбург, 7 апреля, 2024, 11:49 — ИА Регнум. Из затопленного питомника «Оренбургские хаски», эвакуировали 40 собак. Спасатели доставили животных на сушу в резиновых лодках, сообщил 7 апреля телеканал РЕН-ТВ.
Их встретили неравнодушные жители Оренбургской области. Никто из собак не пострадал.
Питомник с 40 хаски в районе посёлка Ленина под Оренбургом начало затапливать в результате наводнения. Собакам не смогли привезти корм. Владелец питомника выпустил животных из вольеров.
Как сообщало ИА Регнум, спасатели в Оренбургской области эвакуируют людей, которые не смогли вовремя покинуть зону затопления, и домашних животных. Волонтёры из Донбасса предложили свою помощь.
Сильнее всего вода поднялась в городе Орске в районе Старый город. Здесь 5 апреля произошло частичное разрушение дамбы под давлением воды реки Урал. В городе подтопило 6644 жилых дома. В Оренбургской области развернули 11 пунктов временного размещения.
Как сообщила мэрия Орска, в городе при патрулировании затопленных районов обнаружили тела четырёх человек. Смерть ни одного из них не связана с наводнением.