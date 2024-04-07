Оренбург, 7 апреля, 2024, 11:49 — ИА Регнум. Из затопленного питомника «Оренбургские хаски», эвакуировали 40 собак. Спасатели доставили животных на сушу в резиновых лодках, сообщил 7 апреля телеканал РЕН-ТВ.

Кадр из видео

Их встретили неравнодушные жители Оренбургской области. Никто из собак не пострадал.

Питомник с 40 хаски в районе посёлка Ленина под Оренбургом начало затапливать в результате наводнения. Собакам не смогли привезти корм. Владелец питомника выпустил животных из вольеров.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3879881" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Из затопленного под Оренбургом питомника эвакуировали пушистых хаски

Как сообщало ИА Регнум, спасатели в Оренбургской области эвакуируют людей, которые не смогли вовремя покинуть зону затопления, и домашних животных. Волонтёры из Донбасса предложили свою помощь.

Сильнее всего вода поднялась в городе Орске в районе Старый город. Здесь 5 апреля произошло частичное разрушение дамбы под давлением воды реки Урал. В городе подтопило 6644 жилых дома. В Оренбургской области развернули 11 пунктов временного размещения.

Как сообщила мэрия Орска, в городе при патрулировании затопленных районов обнаружили тела четырёх человек. Смерть ни одного из них не связана с наводнением.