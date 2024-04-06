Донецк, 6 апреля, 2024, 18:27 — ИА Регнум. Волонтёры из Донбасса заявили, что готовы ехать в Оренбургскую область в город Орск спасать животных, попавших в зону затопления, сообщил 6 апреля Telegram-канал «Кошкин Дом Донецк: сообщество волонтёров».

Кадр из видео

В Сети большое количество просьб помочь животным. Например, в группе «Помощь бездомным животным города Орска» в соцсети «ВКонтакте» новые сообщения выходят каждые 15-20 минут.

Местные волонтёры отдельно обращаются к владельцам питомцев, чтобы они перед эвакуацией, когда любимца не получается взять с собой, освободили их от привязи или клеток, так как у такого животного не будет шанса на спасение.

Добровольцы готовы выехать на помощь, но им больше всего сейчас нужны лодки, чтобы перевозить спасённых животных.

Не остаются безучастными и волонтёры из других российских регионов, многие готовы выдвинуться в Орск со всех концов страны, не обращая внимания на трудности и расстояния.

Волонтёры с Донбасса готовы помочь, выехать с лодками и всей амуницией, но им не хватает водителей. Шофёров пригласили присоединиться к группе 7 апреля в Ростове-на-Дону или 8 апреля — в Саратове и Самаре.

«Дорога две тысячи километров. Нужно как минимум три уверенных водителя на «Газель» и «Патриот» с прицепом. Если сложится команда, то можно (и нужно!) выезжать», — сообщили волонтёры.

«Не сомневалась, что не останетесь в стороне. Но это так далеко», — пишут в комментариях.

Это работа без мин и обстрелов дронов и она немного сложнее, чем та, в которой волонтёры участвовали после подрыва Каховской ГЭС, отметил канал. Однако добровольцы подчеркнули, что после херсонского «потопа» им уже ничего не страшно.

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МЧС 6 апреля опубликовало видео, на котором сотрудники ведомства спасали животных из затопленных районов Орска. Людей эвакуировали, но не все смогли забрать домашних животных с собой. В МЧС отметили, что спасатели слышат издалека призывы о помощи.

Как сообщало ИА Регнум, в Орске вечером 5 апреля из-за резкого подъёма уровня воды в реке Урал пострадала дамба — её самый нагруженный участок разрушился, воды хлынула в город. Многие дома оказались полностью под водой. Местные власти и региональные власти организовали эвакуацию людей. К середине дня 6 апреля из затопленных участков в Орске эвакуировали две тысячи человек.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3879748" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Кадры эвакуации жителей из затопленного микрорайона Старый город в Орске

По данным МЧС, подтопленными остаются более 2400 домов и 3065 придомовых территорий. Для мониторинга и оперативного реагирования спасатели применяют беспилотники. Два борта Ми-8 МЧС готовы к вылету. Для перекачки воды спасатели используют комплекс «Шквал» и насосно-рукавный автомобиль. Работают порядка 600 специалистов.

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