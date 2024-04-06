Донецк, 6 апреля, 2024, 21:41 — ИА Регнум. ВСУ 6 апреля обстреляли Будённовский, Куйбышевский и Петровский районы Донецка, нанося удары по жилому массиву, пострадали 11 мирных жителей, в том числе двое детей, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Зафиксировано 29 обстрелов. Противник выпустил 77 боеприпасов, применялась реактивная артиллерия, ствольная артиллерия калибром 155 мм, в том числе кассетного типа, ударные БПЛА», — заявил он.

В Петровском районе Донецка в результате обстрелов ранены две женщины, в Куйбышевском — мужчина. В Никитовском районе Горловки — женщина 1960 года рождения.

Пушилин также сообщил, что кроме Донецка, украинские боевики обстреляли Макеевку и Горловку. Есть сведения о повреждении в общей сложности девяти жилых домов и больницы.

«Всего на данный момент пострадали 11 мирных жителей, включая двоих детей, всем им оказывается медицинская помощь», — написал он в Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, 5 апреля глава Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что от обстрела города со стороны ВСУ пострадали две пожилые женщины. Глава Горловки Иван Приходько в тот же день заявил о ранении семи мирных жителей при обстреле города ВСУ.

Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Родион Мирошник 5 апреля сообщил, что с 1 января по 31 марта 2024 года от обстрелов украинской армией российской территории погиб 201 мирный житель, 922 пострадали. За этот период ВСУ выпустили по гражданским объектам в России около 22 тыс.