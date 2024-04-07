Мехико, 7 апреля, 2024, 06:31 — ИА Регнум. Пожар произошёл на морской нефтяной платформе в Мексиканском заливе, пострадали девять человек. Об этом 6 апреля сообщила Мексиканская государственная нефтегазовая корпорация Pemex, передаёт Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Авария на нефтяной платформе

Уточняется, что пожар вспыхнул около 16:48 по местному времени 6 апреля (01:48 мск 7 апреля) на одной из платформ перерабатывающего комплекса Akal B, где расположены газопроводы, по которым перекачивается газ для турбомашин.

На объекте оперативно активировали протокол реагирования на чрезвычайные ситуации и локализовали пожар. В результате возгорания пострадали девять человек. В заявлении Pemex отмечается, что двое из рабочих были собственными сотрудниками корпорации, а семеро — из других компаний. По данным корпорации, все пострадавшие получили лёгкие травмы. Их направили в город Сьюдад-дель-Кармен для прохождения медицинского обследования.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Международный суд Тегерана постановил конфисковать груз с задержанного Ираном в апреле 2023 года американского танкера Advantage Sweet по иску больных редким наследственным заболеванием кожи. Они из-за американских санкций, запрещающих ввоз в Иран медикаментов, лишились возможности получать специальные бинты и лекарства из Швеции. Суд, рассмотрев жалобу, выдал ордер на конфискацию американской нефти, перевозимой танкером

В апреле 2023 года Центральное командование США сообщило о задержании в Оманском заливе танкера Advantage Sweet иранскими военно-морскими силами. Тегеран подтвердил задержание судна, сообщив, что оно врезалось в иранский корабль, и это привело к гибели двух членов экипажа.