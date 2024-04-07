Орск, Оренбургская область, 7 апреля, 2024, 06:08 — ИА Регнум. Вода приближается к микрорайону Новый город в Орске Оренбургской области, сообщили 7 апреля в пресс-службе регионального департамента пожарной безопасности и гражданской защиты.

Иван Шилов ИА Регнум МЧС

На трех улицах — Щорса, Стасова и Краматорской — также объявили эвакуацию жителей. Соответствующее СМС жителям разослала Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) города.

В администрации Орска отмечают, что на этой территории эвакуация официально не объявлялась.

Ранее стало известно, что в регион вылетел глава МЧС России Александр Куренков, который по поручению президента России Владимира Путина должен на месте организовать работы по помощи людям и ликвидации последствий ЧП.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 5 апреля в Орске прорвало насыпную дамбу. Власти объявили об эвакуации жителей из микрорайона Старый город и посёлка Никель.

В Орске также развернули пункты временного размещения для эвакуированных жителей. Вода начала прибывать на площадь Гагарина возле автовокзала, сообщили в из-за чего пришлось переместить автобусы, предназначенные для эвакуации.

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер написал, что паводок в регионе стал самым многоводным в регионе за всю историю наблюдений. В Оренбурге решили возвести насыпь для защиты от паводка и рекомендовали жителям города покинуть свои дома, не дожидаясь ухудшения ситуации.