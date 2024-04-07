Москва, 7 апреля, 2024, 05:31 — ИА Регнум. Глава МЧС РФ Александр Куренков вылетел в Оренбургскую область, чтобы на месте организовать работы по ликвидации последствий паводка, сообщили в пресс-службе ведомства.

МЧС России Глава МЧС России Александр Куренков

Соответствующее поручение министру дал президент России Владимир Путин. В ходе поездки Куренков должен посетить город Орск, который наиболее пострадал от паводка.

По прибытии он проконтролирует работу по оказанию помощи людям и выработает дальнейшие меры по борьбе с последствиями стихии, а также координации сил и средств Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 5 апреля в Орске прорвало насыпную дамбу. В городе начали эвакуацию с территорий, где наблюдаются подтопления. В Орске тажке развернули пункты временного размещения.

Кроме того, из-за подмыва дамбы ещё на одном участке началась эвакуация в посёлке Никель. Куренков доложил Путину о ситуации в Оренбургской области.

Паводок в Оренбургской области привёл к подтоплению более 6 тыс. жилых домов. Из опасных районов эвакуировали более 4,4 тыс. человек.

7 апреля МЧС России проинформировало, что в спасательных работах в подтопленном Орске участвуют более 700 сотрудников ведомства.