Оренбург, 7 апреля, 2024, 04:55 — ИА Регнум. Насыпь для защиты от паводка возводится в Оренбурге, власти рекомендуют жителям города покинуть свои дома, не дожидаясь ухудшения ситуации. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Оренбургской области.

Марина Каширская ИА REGNUM Паводок

«Жителям областного центра и входящих в его состав сел, которые находятся в зоне повышенного риска, настоятельно рекомендуется покинуть свои дома, не дожидаясь ухудшения ситуации», — уточнила пресс-служба в своём Telegram-канале.

Отмечается, с 22:00 (20:00 мск) 6 апреля и до 23.00 (21:00 мск) 15 апреля в городе частично ограничат движение автомобильного транспорта.

Как сообщало ИА Регнум, ранее население Оренбурга предупредили о том, что уровень воды в Урале возле этого населённого пункта может подняться до критической отметки. Мэр города Сергей Салмин днём 6 апреля заявил, что уровень реки поднялся до уровня 855 см. Из-за недопустимого подъёма вод в Оренбурге ограничили электроснабжение на некоторых улицах.

МЧС России проинформировало о том, что в регионе из-за паводков подтопило более 6,1 тыс. жилых домов и более 9,6 тыс. приусадебных участков. При этом из опасных районов эвакуировали более 4,4 тыс. человек, в том числе свыше 1,1 тыс. детей.

Президент России Владимир Путин поручил главе МЧС Александру Куренкову немедленно отправляться в Оренбургскую область, чтобы организовывать на месте оказание помощи населению.