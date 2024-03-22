Будапешт, 22 марта, 2024, 10:45 — ИА Регнум. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан допустил, что западные страны направят войска в зону конфликта на Украине через два-три месяца. Об этом он заявил 22 марта в эфире радио Kossuth.

NATO

«Самое тревожное — то, что два-три месяца назад было невозможно представить, спустя два-три месяца становится повседневным событием», — сказал он, говоря о возможности отправки Западом войск на Украину.

Орбан напомнил, что вначале Германия говорила о неготовности отправлять Киеву смертоносное оружие, а теперь говорит о возможности передачи ВСУ способных наносить удары по Москве или как минимум вглубь российской территории ракет.

«То, что сейчас абсурдно и во что невозможно поверить, через два-три месяца — реальность», — вновь подчеркнул глава венгерского правительства.

Как сообщало ИА Регнум, президент Франции Эммануэль Макрон на фоне провалов ВСУ с конца февраля неоднократно заявлял, что не исключает возможности отправки войск на Украину. Он также указывал на то, что французские власти приложат все усилия, чтобы не допустить победы России в конфликте.

После этих заявлений ряд стран НАТО, включая ФРГ, Италию, Словакию, Польшу, Чехию и Швецию, а также генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявляли, что у них нет планов отправлять войска на Украину.

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель 21 марта заявил, что ЕС не пойдет «умирать» за Донбасс и поэтому не нужно «пугать людей» неизбежностью военного конфликта. При этом он назвал неизбежным продолжение оказания помощи Киеву.

Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин 20 марта рассказал, что Франция хочет задействовать своих военных в зоне украинского конфликта. Он подчеркнул, что при таком развитии ситуации французский контингент станет легитимной мишенью для армии России.

Президент России Владимир Путин заявил 29 февраля, комментируя прозвучавшие на Западе призывы направить военных НАТО на территории Украины, что теперь последствия для интервентов будут ещё более трагичными, чем раньше.