Брюссель, 3 апреля, 2024, 10:43 — ИА Регнум. Представители Китая, Саудовской Аравии и Индонезии в частном порядке призвали Европейский союз не конфисковывать замороженные российские активы. Об этом 2 апреля сообщила газета Politico со ссылкой на чиновников.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Представители Китая, Саудовской Аравии и Индонезии в частном порядке призывают ЕС продолжать сопротивляться давлению со стороны США и Британии с целью вынудить конфисковать более 200 миллиардов евро российских государственных активов», — отметило издание.

По словам одного из чиновников, эти страны боятся, что такая конфискация активов создаст «прецедент» и их активы на Западе может постигнуть та же участь.

По мнению автора статьи, Китай, Саудовская Аравия и Индонезия в этом случае также могут действовать от имени России из-за того, что они не желают, чтобы ЕС оказывал помощь Киеву в зоне боевых действий.

При этом уточняется, что любой план конфискации российских активов в ЕС и их последующей передачи Киеву пока «отложили в долгий ящик».

Как сообщало ИА Регнум, ранее 3 апреля государственный министр Британии по делам Европы Нусрат Гани заявила, что страны «Группы семи» перед саммитом в июне представят новые предложения о механизмах передачи Киеву замороженных российских активов. По её словам, британские власти продолжают тесную работу с союзниками по этому вопросу.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что главы МИД стран ЕС в ходе встречи в Брюсселе якобы решили передать Украине проценты от замороженных активов России. Он также добавил, что надеется, что эти средства пойдут на закупку вооружений для ВСУ.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в январе заявил, что Москва рассматривает изъятие своих активов как шаг к подрыву финансового авторитета Запада. Он подчеркнул, что российская сторона не оставит такие действия без ответа.