Таллин, 30 марта, 2024, 12:03 — ИА Регнум. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что встревожена снарядным голодом у украинских военных и их неспособностью противостоять российской армии. Об этом сообщает ERR.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Я немного встревожена. С Украины приходят сообщения, что боеприпасы до них не доходят. Я сейчас читаю меморандумы, в которых украинские солдаты с передовой говорят, что из-за этого не могут даже вывозить раненых», — сказала Каллас.

Отмечается, что министр обороны Эстонии Ханно Певкур также указал на нехватку денег у Европы, чтобы покупать снаряды для Киева.

По его словам, перед отправкой на фронт снаряды всё равно необходимо проверить, поэтому они попадут к ВСУ в лучшем случае к концу года.

Как передавало ИА Регнум, глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что ВСУ без поддержки со стороны США будут вынуждены постоянно отступать. Он также указал на дефицит средств противовоздушной обороны, восполнить который проблематично без поддержки Конгресса.

Российские войска продвигаются на фронте, в то время как ВСУ испытывают трудности с количеством оружия, заявил советник главы офиса украинского лидера Михаил Подоляк.

Обозреватель Джуд Руссо в статье для журнала American Conservative написал, что на Украине экономика рухнула ещё до начала специальной военной операции и американская помощь не приведёт страну к светлому будущему.