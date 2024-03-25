Киев, 25 марта, 2024, 16:58 — ИА Регнум. Украинской армии нужны новые бойцы, так как десятки тысяч ранены, а оставшиеся почти не в состоянии сражаться. Об этом сообщила 24 марта американская газета Wall Street Journal (WSJ).

Ashley Chan/Global Look Press

«Вооружённые силы Украины отчаянно нуждаются в свежих войсках», — говорится в статье.

Обозреватели отмечают, что украинские подразделения на передовой истощены в условиях политической нестабильности. Поставки снарядов из США задерживаются, поэтому боеприпасов не хватает.

Многие бойцы старше 40 лет, им сложнее восстановиться после боёв. Некоторые из тех, что ушли на фронт добровольцами, за два года боевых действий смогли отдохнуть не больше 20 дней.

Вместе с тем после нескольких месяцев дебатов в Верховной раде застрял непопулярный в народе законопроект, направленный на расширение призыва. Значительная часть населения не желает участвовать в боевых действиях, пишет издание.

Отмечено также, что человеческие ресурсы ВСУ истощены, а украинцы не желают идти на фронт из-за провала контрнаступления в 2023 году. Ещё один важный фактор — демографический кризис, наступивший после 1991 года. Двадцатилетних украинцев попросту меньше, чем в предыдущих поколениях.

Газета отмечает и то, что украинское руководство продолжает насильно отправлять мужчин на фронт. В городах установлены контрольно-пропускные пункты, в Сети опубликованы кадры с попытками молодых людей убежать от военных.

Как сообщало ИА Регнум, украинские военные заявляют, что сойдут с ума в окопах без ротации, и призывают власти как можно скорее провести новую мобилизацию.

В феврале несколько командиров подразделений ВСУ рассказали изданию The Washington Post, что из-за острой нехватки живой силы фронт может обрушиться в любой момент.