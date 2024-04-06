Краснодар, 12 августа, 2019, 16:01 — ИА Регнум. Казачьи частные охранные предприятия (ЧОПы) занимаются охраной 96% школ, работающих на территории Краснодарского края. Такие данные привел 12 августа на заседании постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка, антитеррористической комиссии и оперативного штаба в Краснодарском крае губернатор Вениамин Кондратьев, сообщила пресс-служба администрации региона.

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«Мы ушли от охраны школ сторожами и вахтерами — везде работают только специализированные организации. Казачьи ЧОПы охраняют 96% школ и около 70% детских садов — эту работу нужно продолжать. И охранять объекты нужно круглосуточно», — заявил Кондратьев.

Совещание состоялось в рамках подготовки к новому учебному году, на нем были рассмотрены вопросы безопасности школ и детских садов.