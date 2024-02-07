Москва, 7 февраля, 2024, 15:47 — ИА Регнум. В Москве в текущем году благоустроят почти два десятка общественных пространств. Об этом 7 февраля сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Владимир Астапкович/РИА Новости

«Планируем привести в порядок 19 общественных пространств, среди них — территории у выставочного зала информационного агентства ТАСС и Всероссийского музея декоративного искусства», ― уточнил мэр в Telegram-канале.

Кроме того, специалисты начнут прокладывать две трамвайные линии на улице Сергия Радонежского и на проспекте Академика Сахарова.

Собянин уточнил, что только в прошлом году новый облик получили 22 улицы. В их числе ― территория Южного речного вокзала участки Цветного бульвара, а также улицы, прилегающие к МГТУ имени Баумана.

Всего же с 2011 года в Москве благоустроили 825 улиц и общественных пространств общей площадью 2,57 тыс. га.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре 2023 года в Москве завершили благоустройство возле новой станции московского метро «Лианозово». Здесь улучшили пешеходную и транспортную доступности. Также специалисты комплекса городского хозяйства привели в порядок привели территорию возле городского вокзала «Рижская».

В 2024 году в Троицком и Новомосковском административных округах Москвы введут 30 детских садов и школ. Как уточнил Собянин, в учебных учреждениях создадут все условия для учёбы и дополнительного образования, в том числе IT-полигоны, классы робототехники и лаборатории. В детсадах обустроят удобные групповые ячейки со спальнями, буфетами, залами для занятий и кружковыми, методическими и медицинскими кабинетами.

Бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон оценил уровень развития и благоустройства Москвы. Он не оставил его равнодушным. Джонсоне отметил чистоту улиц и оперативную работу коммунальных служб. По его словам, в столице всё современное и красивое.