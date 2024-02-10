Москва, 10 февраля, 2024, 19:03 — ИА Регнум. В этом году в Москве проведут благоустройство в формате «от дома до дома» 785 улиц в разных районах города. Такой объём работ запланирован впервые. Об этом Сергей Собянин написал в Telegram-канале.

Telegram-канал мэра Москвы

Благоустройство в формате «от дома до дома» улучшит элементы городской среды. Работы будут проводить от фасада здания на одной стороне улицы до фасада здания на другой стороне. Проект должен обеспечить комфортное сосуществование пешеходов и автомобилистов.

Таким образом, не только обновят дорожное полотно, но и обустроят удобные подходы и подъезды к жилым кварталам, новые пешеходные переходы, современные остановочные павильоны, стелы пешеходной навигации и другие элементы комфортной городской среды. Территории вокруг превратят в озелененные места для отдыха.

В этом формате обновят Комсомольский и Нахимовский проспекты, улицы Академика Королева и Авиамоторную, набережные реки Яузы. За ближайшие четыре года город планирует привести в порядок 3711 улиц. Все они находятся в старых границах Москвы, уточнил Собянин.

Формат благоустройства «от дома до дома» является частью общегородской программы «Мой район». Она нацелена на создание комфортных условий для жизни во всех районах, а также в поселениях столицы.

Как сообщало ИА Регнум, 7 февраля Собянин рассказал, что в городе проведут благоустройство 19 общественных пространств, среди них территории у выставочного зала информационного агентства ТАСС и Всероссийского музея декоративного искусства.

Всего же с 2011 года в Москве благоустроили 825 улиц и общественных пространств общей площадью 2,57 тыс. га.