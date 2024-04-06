Москва, 6 апреля, 2024, 15:58 — ИА Регнум. В России введут штрафы до 1 млн рублей за спам-звонки. Об этом стало известно 6 апреля.

Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин. Согласно документу, ужесточается ответственность за спам-звонки и рекламу кредитов или займов без указания их полной стоимости. В актуальном виде рекламодателей, производителей или распространителей рекламы штрафовали в размере 2—2,5 тыс. рублей для граждан, 4—20 тыс. рублей для должностных лиц и 100—500 тыс. рублей для юридических лиц. Новый закон увеличивает размер штрафов за несоблюдение требований к рекламе, распространяемой по сетям электросвязи: для граждан они составят 10—20 тыс. рублей, для должностных лиц — 20—100 тыс. рублей, юрлиц — от 300 тыс. до 1 млн рублей.

Микрофинансовые организации за рекламу кредитов и займов с нарушением требований закона о рекламе в части обозначения диапазонов значений полной их стоимости понесут наказание в виде штрафа от 600 тыс. до 1,6 млн рублей, а должностные лица организаций — от 40 до 100 тыс. рублей. Аналогичная ответственность вводится для кредитных организаций за неправомерную рекламу кредитов и займов вместо действующей на данный момент. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Закон вступает в силу через 10 дней после официального опубликования.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале 2024 года Федеральная антимонопольная служба возбудила дело против «Альфа-банка» из-за недостоверной информации в ролике про отмену комиссии за эквайринг. В ведомство поступали жалобы на признаки нарушений в рекламе финансовых услуг организации, в частности, в ролике банка в эфире федеральных телеканалов крупно указывалась информация об отмене комиссии за эквайринг, но, как отметили в ФАС, существенная информация об ограничениях такого тарифа сообщалась в поясняющих сносках трудным для восприятия способом в течение короткого времени. В результате потребители получали неполную информацию об условиях финансовой услуги, которые определяют её стоимость. Дело в отношении «Альфа-банка» возбудили по признакам нарушения закона о рекламе.