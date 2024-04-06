Орск, Оренбургская область, 6 апреля, 2024, 12:01 — ИА Регнум. Органы Гостехнадзора ранее выявили нарушения при содержании Дамбы в Орске, сообщила 6 апреля прокуратура Оренбургской области.

Сергей Никифоров/РИА Новости

«Органами Гостехнадзора ранее выявлялись нарушения при содержании дамбы, в связи с чем в уполномоченный орган были направлены предписания», — говорится в сообщении.

В прокуратуре заявили, что в ходе надзорных мероприятий установили, что сооружение ввели в эксплуатацию в 2010 году.

В адрес первого заместителя главы Орска прокуратурой в марте 2024 года направили предостережение о недопустимости нарушения законодательства о защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера. В связи с несвоевременно принятыми мерами, направленными на содержание сооружения в надлежащем техническом состоянии, 5 апреля 2024 года произошел прорыв дамбы.

Прокуратура потребовала возбудить дело о халатности по факту прорыва дамбы в Орске. Прокурор области Руслан Медведев также направил в следственные органы постановление для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц по ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ»).

Как передавало ИА Регнум, прорыв дамбы в Орске произошёл вечером 5 апреля. Власти города заранее предупредили жителей об угрозе ЧП из-за паводка.

По данным местной администрации, в зону подтопления попали порядка 4 тыс. домов и более 10 тыс. человек. В результате разлива паводковых вод на территории Оренбургской области подтопило свыше 2,5 тыс. жилых домов. В зону подтопления попали 6886 приусадебных участков на территории 29 муниципальных образований в 102 населённых пунктах.

По состоянию на 6 апреля уровень реки Урал в Оренбургской области вырос до 9,27 метра, что более чем на два метра превышает опасный уровень. Из зоны подтопления эвакуировали свыше 4,2 тыс. человек. В пункты временного размещения доставили 427 человек. Власти подтвердили гибель двоих человек.