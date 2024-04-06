Белгород, 6 апреля, 2024, 07:03 — ИА Регнум. В Белгороде и Белгородском районе отменили режим ракетной опасности, длившийся около часа. Об этом в субботу, 6 апреля, сообщили в городской администрации.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

«РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Отбой ракетной опасности», — говорится в сообщении, опубликованном в 06:40 мск в Telegram-канале мэрии Белгорода.

Ракетная опасность, объявленная в Белгороде и Белгородском районе в 05:40 мск, длилась около часа.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 5 апреля, согласно данным Министерства обороны России, российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили в небе над территориями Краснодарского края и Ростовской, Саратовской, Курской и Белгородской областей 53 украинских беспилотных летательных аппарата. Больше всего — 44 БПЛА — было перехвачено в Ростовской области.

В пятницу посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Родион Мирошник в ходе брифинга сообщил, что с начала года в результате ударов со стороны ВСУ по территории РФ погиб 201 мирный житель. За первый квартал 2024 года украинские войска выпустили по гражданским объектам около 22 тысяч различных боеприпасов.