Орск, Оренбургская область, 6 апреля, 2024, 05:48 — ИА Регнум. Число человек, эвакуированных из зоны подтопления в пункты временного размещения (ПВР) в Орске Оренбургской области, возросло до 235. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Иван Шилов, ИА REGNUM МЧС России

«На этот час в ПВР находятся 235 человек, в том числе 73 ребёнка», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале администрации Орска.

Ранее в МЧС России сообщили, что по состоянию на 03:20 по местному времени (01:20 мск) в ПВР находились 135 человек, в том числе 55 детей.

В пресс-службе городской администрации также напомнили, что пункты временного размещения организованы в школах №17,37,88, 11 и гимназиях 1 и 3.

Как передавало ИА Регнум, прорыв дамбы в Орске произошёл в пятницу вечером, 5 апреля. Власти города заранее предупредили об угрозе ЧП из-за паводка. По данным местной администрации, в зону подтопления попали порядка 4 тыс. домов и более 10 тыс. человек. МЧС России начало работу по эвакуации жителей. В местах подтопления над ликвидацией последствий работают около 440 специалистов и 217 единиц техники.

Ближе к утру 6 апреля в администрации Орска сообщили, что насыпная дамба, которая защищает микрорайон Старый город от разлива реки, не выдержала потока воды. Там отметили, что вода подтопила только Старый город, другие районы Орска остались нетронутыми. Специалисты Орского производственного отделения в целях безопасности отключили подтопленные объекты энергетической инфраструктуры.