Минск, 6 апреля, 2024, 04:59 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал принятый парламентом страны закон, согласно которому оповещения гражданам о необходимости явки в военный комиссариат или о призыве на военную службу по мобилизации смогут рассылать по SMS. Соответствующий документ 6 апреля опубликовал национальный правовой интернет-портал.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

«О необходимости явки в военный комиссариат… граждане могут быть проинформированы посредством SMS-сообщений», — говорится в документе.

Также закон обязывает граждан явиться по призыву на военную службу по мобилизации, будучи оповещёнными посредством SMS-сообщений.

Кроме того, закон обязывает операторов связи в течение недели с момента получения соответствующего запроса военкомата предоставить номера граждан, состоящих на воинском учёте.

Как передавало ИА Регнум, 31 марта президент России Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве российских граждан на военную службу, который продлится с 1 апреля по 15 июля текущего года. Согласно тексту указа, Вооружённые силы России пополнят 150 тыс. призывников в возрасте от 18 до 30 лет, что на 3 тыс. новобранцев больше, чем годом ранее.