Москва, 31 марта, 2024, 09:44 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве российских граждан на военную службу. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Petrov Sergey/Global Look Press

«Осуществить с 1 апреля по 15 июля 2024 года призыв на военную службу граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 30 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих призыву на военную службу, в количестве 150 000 человек», — говорится в указе главы государства.

Тем же указом предписывается уволить с военной службы солдат, матросов, сержантов и старшин, срок военной службы по призыву которых истёк.

Как передавало ИА Регнум, 29 марта ранее заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ Владимир Цимлянский заявил, что новобранцы весенней призывной кампании не будут направляться в пункты дислокации Вооружённых сил России в новых регионах страны или для участия там в специальной военной операции.

29 февраля спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта, постоянный член Совета безопасности Сергей Иванов подчеркнул, что в настоящее время никаких призывников в зоне СВО нет и быть не может, не менее половины армии России проходит службу на контрактной основе.

Призыв будет проходить во всех регионах России, за исключением отдельных районов Крайнего Севера и отдельных местностей, приравненных к районам Крайнего Севера. Начало отправки призывников со сборных пунктов спланировано с 15 апреля. Срок военной службы по призыву, как и прежде, составит 12 месяцев.

Ранее Цимлянский заявил, что задание по осеннему призыву в 2023 году выполнено в полном объёме, в Вооружённые силы, другие войска и воинские формирования было призвано 130 тыс. человек. Он отметил, что все направленные для прохождения военной службы были обеспечены установленными видами довольствия. Призывников обеспечили рационами питания либо организовали трёхразовое питание в вагонах-ресторанах, если дорога занимала более трёх суток.