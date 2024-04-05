Орск, Оренбургская область, 6 апреля, 2024, 02:05 — ИА Регнум. Число людей, доставленных в пункты временного размещения после прорыва дамбы в Орске Оренбургской области, возросло до 135 человек. Об этом в ночь на 6 апреля сообщили в пресс-службе МЧС России.

Иван Шилов ИА REGNUM МЧС

«Продолжается эвакуация жителей. В пунктах временного размещения находятся 135 человек, в том числе 55 детей», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что специалисты продолжают работы по ликвидации последствий прорыва дамбы. Всего на месте находятся около 440 сотрудников и 217 единиц специальной техники. Кроме того, для ликвидации последствий ЧП задействована аэромобильная группировка МЧС России.

Ранее в пресс-службе правительства Оренбургской области сообщили, что пострадавших на данный момент нет.

Как передавало ИА Регнум, прорыв дамбы в Орске произошёл в пятницу вечером, 5 апреля. До этого городские власти заранее предупредили об угрозе ЧП из-за паводка. По данным местной администрации, в зону подтопления попали порядка 4 тыс. домов и более 10 тыс. человек. МЧС России начало эвакуацию жителей. В местах подтопления для проведения совместных с МЧС спасательных работ и обеспечения безопасности задействовали более 200 полицейских.

Мэр Оренбурга Сергей Салмин предупредил о критической ситуации в связи с подъёмом уровня реки Урал и призвал жителей пригородных районов, находящихся в зоне риска подтопления, к эвакуации. В Орске в школах №17,37,88, 5, 52 и гимназиях № 1 и № 3 организовали временные пункты размещения эвакуированных.