Мурманск, 5 апреля, 2024, 16:44 — ИА Регнум. Губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, которому сделали операцию в больнице в городе Апатиты после покушения, доставят в региональный центр вертолётом санавиации, сообщил 5 апреля Telegram-канал «112».

Александр Кряжев/РИА Новости

«Губернатора Мурманской области Андрея Чибиса прямо сейчас на вертолёте транспортируют в областной центр из Апатитов», — сообщил канал со ссылкой на источник.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3879499" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Раненный в результате нападения Чибис пришёл в себя после операции

Как сообщало ИА Регнум, Чибис после совершённого на него накануне покушения в Апатитах перенёс операцию. Как рассказал врач Апатитско-Кировской центральной городской больницы Юрий Ширяев, операция длилась более часа. Чибису повезло, поскольку удар, который ему нанесли ножом, не задел аорту.

По словам министра здравоохранения Мурманской области Дмитрия Панычева, главе региона выполнили лапаротомию, ревизию и гемостаз.

После операции Чибис пришёл в себя. Как сообщил сегодня Панычев, состояние губернатора остаётся стабильно тяжёлым. Он рассказал, что главу региона переведут в областную больницу.

Покушение на главу региона совершил житель города Апатиты, который рассказал на допросе, что ударил Чибиса ножом из чувства личной неприязни, хотя лично с губернатором он знаком не был. После нападения на Чибиса возбудили уголовное дело по статье о покушение на убийство в связи с осуществлением служебной деятельности (по ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ).