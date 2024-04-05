Одесса, Украина, 5 апреля, 2024, 05:14 — ИА Регнум. Серия взрывов прогремела в Одесской области. Об этом 5 апреля сообщил украинский телеканал «Общественное».

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

По данным телеканала, в Одесской области прогремело несколько взрывов, в небе над территорией региона зафиксировано появление беспилотников. По данным онлайн-ресурса украинского Министерства цифровой трансформации, незадолго до первых взрывов на территории области прозвучал сигнал воздушной тревоги.

Режим воздушной тревоги действовал на территории Одесской области с 03:22 мск до 04:24 мск. Кроме того, воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях Украины.

Ранее ИА Регнум сообщало, что украинские власти сообщили о серии взрывов в Харькове, на востоке Украины. По данным онлайн-ресурса оповещения населения украинского Министерства цифровой трансформации, сирены воздушной тревоги сработали в городе после сообщения о взрывах.

в Государственной инспекции ядерного регулирования Украины сообщили, что расположенная в Харькове научно-исследовательская ядерная установка «Источник нейтронов» оказалась обесточена. До этого координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что под удар Вооружённых сил России попала подстанция в Харькове, после чего в городе пропал свет.