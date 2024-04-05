Мелитополь, 5 апреля, 2024, 19:21 — ИА Регнум. Сейчас основные риски для Запорожской АЭС связаны с подачей электроэнергии для единственного энергоблока и с хранилищем размещённых на станции ядерных отходов. Но и эти риски минимальны, заверил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ), эксперт Финуниверситета при правительстве Игорь Юшков. Такой оценкой он поделился с ИА Регнум, комментируя заявление главы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси, обеспокоившегося ситуацией вокруг АЭС в связи с отключением одной из линий её электроснабжения.

Иван Шилов ИА Регнум

Эксперт отметил, что сейчас ситуация вокруг станции — уже не настолько актуальная тема, какой она была, например, осенью 2022 года, когда миссия МАГАТЭ посещала станцию.

«Когда Россия взяла ЗАЭС под контроль, все энергоблоки фактически работали. Потом, когда стало ясно, что станция фактически находится на стабилизировавшейся линии фронта, Россия вывела в «холодный останов», то есть фактически остановила, пять энергоблоков из шести. Таким образом, их даже охлаждать уже не надо. Поэтому энергии для работы системы охлаждения — для насосов, которые качают воду, — сейчас нужно гораздо меньше, чем было в 2022 году или даже в начале 2023-го. Один энергоблок включали на зиму, он даёт достаточно электрической и тепловой энергии для всего Энергодара. А сейчас его опять остановили, он в «горячем останове». То есть его пока нужно охлаждать, но он уже не работает — не даёт электроэнергию и тепло», — прокомментировал Юшков.

Таким образом, сейчас ситуация на ЗАЭС вызывает основное беспокойство именно в связи с этим энергоблоком, пояснил эксперт. Точнее, в связи с опасениями, что по энергоблоку могут нанести удар.

Но риск реального ущерба всё равно невелик, уточнил Юшков. Такой энергоблок — это бетонное сооружение, построенное в советскую эпоху, в разгар холодной войны, с огромным запасом прочности. При строительстве учитывали в том числе, что по блоку могут нанести удар. Главная его уязвимость — это именно система охлаждения, она требует постоянной подачи электричества.

«Там есть по сути две линии. Одна — со стороны Украины, вторая запитывает электростанцию с российской стороны. Плюс последняя надежда — это дизель-генераторы. Были случаи, когда станция неделями только на них работала. Ничего, вытягивали. Энергии хватало. Хотя, конечно, до этого лучше не доводить. Кроме того, по мере охлаждения последнего энергоблока ему энергии требуется всё меньше», — рассказал эксперт.

Впрочем, в связи с безопасностью ЗАЭС существует ещё одна существенная проблема — хранилище ядерных отходов под открытым небом, образовавшееся там ещё до начала спецоперации, в ходе которой контроль над станцией перешёл к России. По словам собеседника ИА Регнум, это площадка, на которой стоят контейнеры. Впрочем, даже прямое попадание боеприпаса в этот объект не обернётся катастрофой, сопоставимой с произошедшим в Чернобыле или Фукусиме. Но и такое попадание сейчас маловероятно, учитывая наличие усиленного щита ПВО и наличия над хранилищем укрепления, построенного уже с переходом станции под российский контроль.

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил об очень реальной угрозе для ЗАЭС в связи с отключением одной из линий электроснабжения станции.

По словам Гросси, резервная электролиния ЗАЭС перестала работать после того, как эксперты МАГАТЭ сообщили о «военной активности» в регионе, а также о том, что слышали звуки выстрелов.

Пресс-служба станции, как сообщало ИА Регнум, заявила 4 апреля, что из строя вышла одна из высоковольтных линий энергоснабжения атомной станции «Феросплавная-1», отметив, что были остановлены все энергоблоки. Обслуживание проходило в строгом соответствии с регламентом, радиационный фон оставался на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации блоков, уточнили на ЗАЭС.

Ранее, 22 марта, пресс-служба станции сообщила об отключении линии энергоснабжения «Днепровская», которая снабжает станцию электричеством. В тот же день её вернули в работу.