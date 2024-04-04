Харьков, Украина, 4 апреля, 2024, 18:04 — ИА Регнум. В Харькове без внешнего электропитания осталась научно-исследовательская ядерная установка «Источник нейтронов». Об этом 4 апреля сообщила Государственная инспекция ядерного регулирования Украины.

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«Ядерная установка «Источник нейтронов», основанная на подкритическом сборнике, управляемом линейным ускорителем электронов (ЯПУ «Источник нейтронов»), сегодня в 08:30 (совпадает с мск) потеряла внешнее электроснабжение», ― сообщила инспекция в Telegram-канале.

Эта информация поступила от Харьковского физико-технического института, где находится установка. В госинспекции добавили, что система аварийного энергообеспечения сработала в штатном режиме, включились аварийные дизель-генераторы.

«Радиационная ситуация на площадке в пределах нормы», ― подчеркнули в ведомстве.

В инспекции пояснили, что «Источник нейтронов» предназначен для проведения научных и прикладных исследований в области ядерной физики, радиационного материаловедения, биологии, химии, а также для производства медицинских радиоизотопов.

Как сообщало ИА Регнум, мэр Харькова Игорь Терехов 4 апреля сообщил о взрывах в городе. Подробностей он не уточнил. При этом Министерство обороны России пока не сообщало об ударах по объектам на контролируемой киевским режимом территории.

4 апреля координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что 4 апреля под удар Вооружённых сил России попала подстанция в Харькове, после чего в городе пропал свет. Также два попадания были в микрорайоне Новые Дома в Слободском районе города.

Кроме того, российская армия нанесла удар танковому училищу ВСУ с иностранными танками и инструкторами, расположенному в Харькове, и ракетный удар по Мерефянскому механическому заводу на территории Харьковской области. По его словам, из-за детонации под удар попал железнодорожный состав с бойцами и боеприпасами украинской армии.