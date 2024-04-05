Владимирская область, 13 июля, 2005, 15:29 — ИА Регнум. Губернатор Николай Виноградов утвердил величины прожиточного минимума на территории Владимирской области за второй квартал 2005 года, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу администрации области. Они составляют в расчете на душу населения 2569 рублей. Для трудоспособного населения сумма установлена в размере 2814 рублей, для пенсионеров - 2008 рублей, для детей - 2528 рублей. Указанные величины будут использованы для оценки уровня жизни населения области при разработке и реализации социальных программ, оказания необходимой государственной помощи малоимущим гражданам.