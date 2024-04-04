Тель-Авив, Израиль, 5 апреля, 2024, 00:38 — ИА Регнум. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) завершила расследование инцидента, при котором сотрудники благотворительной организации World Central Kitchen (WCK) погибли в секторе Газа в результате удара со стороны израильских вооружённых сил. Об этом в четверг, 4 апреля, сообщил официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари.

Иван Шилов ИА Регнум Сектор Газа

«Мы провели серьёзное расследование этого трагического инцидента. Результаты этого расследования были представлены начальнику Генерального штаба Герци Халеви, премьер-министру Биньямину Нетаньяху и главе Минобороны Йоаву Галанту», — указал Хагари в ходе брифинга.

Представитель ЦАХАЛ также пообещал, что официальный документ будет опубликован в ближайшее время после того, как доклад, содержащий результаты расследования, представят послам ряда стран и представителям некоммерческой организации WCK.

Как передавало ИА Регнум, вечером 1 апреля израильские вооружённые силы обстреляли автомобиль, проезжавший через Дейр-аль-Балах в центральной части сектора Газа. В результате инцидента погибли семь сотрудников WCK, среди которых граждане Великобритании, США, Канады, Ирландии, Австралии и Польши.

Позднее глава генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви признал, что удар по сектору Газа, в результате которого погибли члены World Central Kitchen, является серьёзной ошибкой, произошедшей в связи с «неправильной идентификацией в очень сложных условиях».