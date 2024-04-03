Тель-Авив, Израиль, 3 апреля, 2024, 05:05 — ИА Регнум. Армия обороны Израиля признала, что удар по сектору Газа, в результате которого погибли члены неправительственной некоммерческой организации World Central Kitchen, является серьёзной ошибкой. Об этом заявил глава генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви.

Иван Шилов ИА Регнум

«Удар был проведён не с целью причинить вред сотрудникам НКО. Это была ошибка, последовавшая за неправильной идентификацией — ночью, во время войны, в очень сложных условиях. Этого не должно было произойти… Это серьёзная ошибка», — приводит слова Халеви Telegram-канал ЦАХАЛ.

Накануне телеканал Al Jazeera сообщил, что в результате удара ЦАХАЛ по Дейр-аль-Балаху в центральной части сектора Газа погибли один палестинец и четыре иностранца, проезжавшие через город на транспортном средстве. Среди погибших — граждане Великобритании, Ирландии, Австралии и Польши. Все они являются сотрудниками World Central Kitchen. Позднее издание The Times of Israel со ссылкой на источник в благотворительной организации сообщило, что число погибших сотрудников возросло до семи человек.

Как передавало ИА Регнум, на данный момент, согласно данным телеканала, с начала эскалации палестино-израильского конфликта в результате действий Армии обороны Израиля погибли около 33 тысяч человек, среди которых 13 тысяч детей и 8,4 тысячи женщин. Число пострадавших превысило 75 тысяч.