Газа, Палестина, 2 апреля, 2024, 03:45 — ИА Регнум. В результате удара Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по Дейр-аль-Балаху в центральной части сектора Газа погибли четыре иностранца, среди которых граждане Великобритании, Ирландии, Польши, Австралии. Об этом в ночь на 2 апреля сообщил телеканал Al Jazeera.

Иван Шилов ИА Регнум Сектор Газа

«Оккупацией (Израильскими вооружёнными силами. — Прим. ред.) были убиты четверо иностранцев, являющихся сотрудниками World Central Kitchen. Среди них — граждане Великобритании, Австралии и Польши», — сообщил телеканал.

По информации источника, они стали жертвами атаки ударного дрона израильской армии на их автомобиль, проезжавший через Дейр-аль-Балах. В результате удара также погиб водитель транспортного средства — палестинец и четвёртый иностранец, предположительно, гражданин Ирландии.

Отмечается, что по состоянию на 1 апреля с начала эскалации палестино-израильского конфликта в результате действия ЦАХАЛ в секторе Газа погибли по меньшей мере 32 845 человек, в том числе более 13 тысяч детей и 8,4 тысячи женщин. Более 75,4 тысячи человек получили ранения.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 25 марта израильские вооружённые силы нанесли удары по Дейр-аль-Балаху и обстреляли объекты в районах медицинского центра «Насер» в Хан-Юнисе на юге сектора Газа и госпиталя «Аш-Шифа» на севере палестинского анклава. В результате авиаударов погибли более 18 палестинцев.