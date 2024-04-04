Токмак, Запорожская область, 4 апреля, 2024, 19:03 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины совершили ракетный обстрел жилого квартала города Токмака в Запорожской области. Об этом сообщили вечером 4 апреля в оперативных службах региона.

оперативные службы Запорожской области

«В результате удара разрушено домовладение, осколочные повреждения получил газопровод, идёт утечка газа», — рассказали представители служб.

Информацию о пострадавших уточняют.

оперативные службы Запорожской области

оперативные службы Запорожской области

Как передавало ИА Регнум, 30 марта глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил об обстреле Токмака со стороны ВСУ. По его словам, украинские военные обстреляли город из реактивных систем залпового огня. Рогов также заявлял о работе российских средств противовоздушной обороны.

На следующий день глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что за сутки в регионе от обстрелов со стороны ВСУ пострадали три мирных жителя. По его словам, при обстреле Ясиноватой пострадали мужчины 1965 и 1957 годов рождения, оба получили ранения средней степени тяжести. Всего за сутки произошло 14 обстрелов, ВСУ выпустили 39 боеприпасов реактивной и ствольной артиллерии, включая припасы кассетного типа, добавил Пушилин.