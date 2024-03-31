Донецк, 31 марта, 2024, 21:37 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике за сутки от действий украинских военных пострадали три мирных жителя, сообщил 31 марта глава региона Денис Пушилин.

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Ранения получили жители Горловки и Ясиноватой.

«Сегодня в регионе от агрессии ВФУ (вооружённых формирований Украины — Прим. ред.) пострадали три мирных жителя. В Центрально-Городском районе Горловки в результате детонации ранее неразорвавшегося кассетного суббоеприпаса противника ранен сотрудник Горловского УГГ «Донбассгаз» — мужчина 1953 г. р. (ранение средней степени тяжести)», — написал Пушилин в Telegram-канале.

Кроме того, при обстреле Ясиноватой пострадали мужчины 1965 и 1957 годов рождения. Оба получили ранения средней степени тяжести, уточнил глава ДНР.

Всего за сутки было зафиксировано 14 обстрелов, написал Пушилин. Со стороны ВСУ было выпущено 39 боеприпасов реактивной и ствольной артиллерии, включая припасы кассетного типа.

Как передавало ИА Регнум, 31 марта в посёлке Тёткино в Курской области в результате обстрела ВСУ пострадала мирная жительница.

30 марта Пушилин сообщал о пострадавшем в результате обстрела со стороны ВСУ мирном жителе Донецка. Отмечалось, что при обстреле был также повреждён гараж в Петровском районе Донецка, жилой дом, газопровод и ЛЭП в Никитовском районе Горловки.

В тот же день сообщалось, что украинские войска обстреляли из реактивных систем залпового огня город Токмак Запорожской области.