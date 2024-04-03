Москва, 3 апреля, 2024, 12:24 — ИА Регнум. К концу 2023 года уровень безработицы в России сократился до 3%. Об этом 3 апреля заявил председатель правительства Михаил Мишустин в ходе выступления с ежегодным отчётом в Государственной думе.

Сергей Булкин/NEWS.ru/ТАСС .

«Положительная динамика [роста ВВП] была получена на фоне низкой безработицы, которая сократилась вдвое — до 3% к концу 2023 года», — сказал он.

Премьер отметил, что в Европейском союзе этот показатель сейчас в два раза выше российского.

Как передавало ИА Регнум, 22 марта пресс-служба Центробанка сообщила, что безработица в России снизилась до минимального уровня за всю историю. По информации регулятора, при этом жёсткость рынка труда снова усилилась и главным ограничением для расширения выпуска товаров и услуг остался дефицит кадров.

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков 11 марта заявил, что в последние три года уровень молодёжной безработицы в России уменьшился почти на треть. По его словам, эти показатели демонстрируют уверенный тренд на снижение.

Ранее в этот же день заместитель председателя правительства Татьяна Голикова отметила, что в течение последних шести лет безработица снизилась в России на 20%. Вице-премьер уточнила, что среднегодовая численность занятых в России составляет сейчас 73,6 млн человек.