Москва, 4 апреля, 2024, 13:43 — ИА Регнум. Тексты белорусской писательницы Светланы Алексиевич не использовали в ходе досрочного периода ЕГЭ по русскому языку, сообщили 4 апреля в пресс-службе Рособрнадзора.

EPA/CLEMENS BILAN/ТАСС Светлана Алексиевич

Информация об использовании таких текстов в контрольных измерительных материалах ЕГЭ не соответствует действительности. Ответственность за достоверность информации, которую размещают на частных тренировочных ресурсах, целиком и полностью лежит на их модераторах и владельцах, отметили в ведомстве.

«С Рособрнадзором и ФИПИ (Федеральный институт педагогических измерений. — Прим. ред.) подобные материалы их авторами не согласовываются», — сообщили в Рособрнадзоре.

Ранее на имя министра просвещения Сергея Кравцова поступил запрос от главы комитета Госдумы по защите семьи Нины Останиной. Депутат попросила объяснить, почему в досрочном ЕГЭ по русскому языку оказался текст Алексиевич.

Останина уточнила, что фрагмент текста произведения белорусской писательницы «Чернобыльская молитва» был в досрочном ЕГЭ, который сдавали 26 марта. Учащимся предложили написать сочинение. Депутат заявила, что Алексиевич в своих произведениях отрицательно высказывается о России, Белоруссии, демонстрирует неприятие русской культуры.

Алексиевич в 2015 году стала первым белорусским лауреатом Нобелевской премии по литературе с формулировкой «За её полифонические произведения о страданиях и трудностях нашего времени». Известна произведениями «У войны не женское лицо», «Цинковые мальчики», «Чернобыльская молитва», «Время секонд хэнд».

Согласно приказу Рособрнадзора, в этом году ЕГЭ проходит в досрочный период с 22 марта по 22 апреля. Основной период начнётся 23 мая и завершится 1 июля. Дополнительный период сдачи ЕГЭ завершится 23 сентября.