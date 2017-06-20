Москва, 20 июня, 2017, 21:07 — ИА Регнум. Интервью обозревателя ИА REGNUM Сергея Гуркина с нобелевским лауреатом Светланой Алексиевич вызвало широкий отклик в социальных сетях. Пока сама Алексиевич уверяла, что её обманули, и разбиралась со своим литературным агентом, сделавшие репосты пользователи благодарили Гуркина и поражались поведению Алексиевич.

Agência Brasil Fotografias Светлана Алексиевич

«С чего взяли, что нобелиат должен быть умен? — пишет на своей странице в Facebook Максим Соколов. — Мы уже, кажется, дозрели до осознания того, что выдающийся певец, артист, живописец etc. может быть при этом дурак дураком (примеры каждый может вспомнить). Так почему же лауреат Нобелевской премии по литературе тоже не может быть крайне неумным человеком. «И средь детей ничтожных мира, быть может, всех ничтожней он». Речь идёт уже не об Алексиевич, а в принципе: слагает вдохновенные строки, достойный высшей награды, а по жизни редкостный идиот».

«Данный разговор безусловно представляет общественный интерес — хотя бы как столкновение противоположных социально-политических клише. А журналист, мягко говоря, не обязан быть почтительной подставкой для микрофона — даже если перед ним нобелиат», — уверен Нахим Шифрин.

Читайте интервью полностью: «Вы просто набор пропаганды»: запрещённое и откровенное интервью Алексиевич

Александр Дюков оценивает вышедший в ИА REGNUM материал как «реально гениальное интервью с нобелевским лауреатом»:

«Интеллектуальная нищета Алексиевич, её русофобия, её готовность публично оправдывать убийства и репрессивное подавление русских — всё как на ладони. Кто-то мне говорил, что Алексиевич — гуманист, что для неё важен простой человек. Но нет, прекрасно видно, что ей важны не люди, а идея «европейского выбора», во имя которой всё дозволено».

Елена Андреева уверена, что в том, что русофобствующий нобелевский лауреат был и лауреатом премии Ленинского комсомола — как раз ничего удивительного. «Настоящий советский человек, достойный комсомольской премии, мог быть только мультикультурен, атеистичен и интернационален. Вылитый либерал, так что, чему удивляться… P. S. Многажды говорила, что «советскость» и «либеральность» — две стороны одной медали, имя которой — русофобия», — добавила она.

Нелицеприятные высказывания позволила себе и Дарья Митина: «Oзнакoмилась с интервью, кoтoрoе Светлана Алексиевич дала Регнуму, а пoтoм oсерчала и пoтребoвала егo не публикoвать».

Она возмущена и ей не верится, чтo именно Алексиевич мoгла написать неплoхую, в oбщем-тo, книжку «У вoйны не женскoе лицo».

«Интересное интервью Нобелевского лауреата по литературе Алексиевич, — пишет пользователь Халатян Айк. — В котором «писатель-гуманист» понимает мотив убийц писателей за их взгляды, а также насильственные действия и ограничения права людей говорить на своём родном языке во имя неких целей. Вот такие интересные «писатели-гуманисты» в мире в XXI веке».

Своё краткое резюме из интервью Алексиевич сделал и Артур Приймак: «Украинский национализм (включая донцовщину — бандеровщину) — это хорошо. Белорусский (мало отличающийся от бандеровщины) — тоже хорошо. Французский, немецкий — плохо. А русский — хуже гитлеровского нацизма».

Ника Волина обратила внимание на ещё один аспект. «Надо же, сколько в ней нобелевской агрессии! … Местами видно как её мысль безвыходно мечется и бьётся о берег крутой. Действительно, это каминг аут. Причем полный», — написала она в Facebook.

А Игорь Ашманов нашёл объяснение тому, почему Алексиевич решила запретить интервью:

«Был применён сократический метод: она сама приходит в результате расспросов к постоянным противоречиям в её же утверждениях. Она именно поэтому запретила — увидела, что постоянно проговаривается».

Между тем, Светлана Алексиевич заявила, что давала согласие на беседу с представителем издания «Деловой Петербург». Гуркин брал интервью для ИА REGNUM, с которым сотрудничал в свободное от основной работы время. Стало известно: «После публикации интервью нобелевского лауреата С. Алексиевич в ИА REGNUM, 20 июня, руководство «ДП» потребовало от журналиста договориться с редакцией ИА REGNUM о снятии текста. Журналист отказался».

Пользователи соцсетей отреагировали и на это.

«Вообще Гуркин достоин сбора денег на компенсацию и благодарственного адреса с подписями читателей», — пишет Алексей Архипов.

«А почему наша либеральная тусовочка не носится с воплями: «как это глупо — запрещать что-либо в Интернете?» — вопрошает Артур Гороховский.

А Юрий Пущаев уверен, что «лицо потеряла сначала Алексиевич, потом это издание».

Виктор Куллэ из Москвы подмечает «апофеоз европейского гуманизма»:

«Если СМИ учат «понимать мотивы» палестинских террористов, бросающихся с ножами на израильтян, «понимать мотивы» мигрантов, насилующих европейских женщин и детей, «понимать мотивы» сирийской «оппозиции», режущей людям головы и пожирающей ещё дымящиеся от крови внутренности на камеру — удивляться нечему».

В группе «Мракобор» (Telegram) обозреватель Сергей Гуркин назван героем сегодняшнего информационного дня. «Это натурально интервью года. Получилась такая «Новая Газета» и Павел Каныгин, только наоборот — вопросы с патриотических позиций».

Свою оценку интервью дала и пользователь соцсети Раиса Салантий-Карпинская:

«Безумная… А журналист молодец) спокойно, по полочкам. Нет, правда, крайне любопытно наблюдать за человеческой изворотливостью и алогичностью, до полного бреда».

«Вот уж расчехлилась, так расчехлилась, лауреатка-то. Интервью просто адовое. Нет, я в её воззрениях и не сомневался — но тут такой дистиллированный сок мозга! Сохраню для памяти, пожалуй», — написал Сергей Сигачев.

«Отличное интервью, сдержанное, корректное, высветило всю подноготную «нобелевской лауреатки», — пишет пользователь Ljuba Kaida. А Игорь Шнуренко уточняет — это блестящее интервью. «И уж конечно, интуиция подсказала правильное решение: публиковать. Потому что обсуждались важные, острые общественные темы, и высказывался о них откровенно человек, писательница, которая в силу статуса имеет огромное влияние на умы. А интервью и не должны быть подобострастными. Зато теперь всем видно, что Алексиевич берет свою точку зрения из телека) как обычная домохозяйка», — считает Игорь Шнуренко.

«Как же у человека «засран» мозг, просто удивительно… о Бог ты мой, дочитала до конца… одни истеричные взвизги, кликушество в чистом виде… интересно, в оппозиции еще нормальные люди остались или нам их не показывают?» — прокомментировала Вера Хрусталева.

Справедливости ради стоит добавить, что редкие слова благодарности прозвучали в сети и в адрес Алексиевич.

«Дурам нобелевские премии не дают… Мой низкий поклон за каждое слово пани …» — заявил Shota Starina Khajishvili.

«Жаль, что Аликсиевич не может, как Веллер, швырнуть стакан в лицо, например. Я б швырнула», — написала Mary Bel.

Отметим, что многие подняли вопрос о том, нужно ли было публиковать интервью, если интервьюируемый наложил на это запрет.

«МАДАМ ГОВОРИТ О СВОБОДЕ и пропаганде и запрещает публиковать интервью, вопросы которого ей не понравились. Двойная мораль. И какая она все-таки банальная, в том числе и по языку…» — отметил Влад Васюхин.

Отметим, сам Сергей Гуркин на своей странице в Facebook объяснил, почему он проигнорировал запрет Алексиевич публиковать интервью: «Как более или менее все в этой ленте, я считаю себя демократом. Демократия одновременно предполагает свободу слова и ответственность за слово. Кроме того, я журналист. И если интервьюируемый а) знает, что говорит (в публичном месте при свидетелях) для интервью под запись и б) в начале разговора соглашается отвечать на вопросы в лоб, но после 35 минут разговора решает, что интервью ему не понравилось, то это его проблемы».

Он также добавил, что это интервью «благодаря не мне, но ей — хорошо тем, что в нем, наконец, многое сказано прямо». «И поэтому — благодаря не мне, но ей — оно стоит сотни разговоров «мягко и ни о чем».

«Но теперь мы выяснили: людям можно запрещать говорить на родном языке, если есть на то государственная необходимость (говорит писатель); тех, кто убил писателя за его взгляды, можно понять (говорит писатель, гуманист и демократ); русификация — плохо, украинизация — хорошо (говорит человек, думающий, говорящий и пишущий по-русски); и так далее, и тому подобное. Это — реальное, настоящее лицо. Это — честно», — отметил журналист.

«Прямые оскорбления в свой адрес я тоже не стал убирать. Это тоже важно. Это о способности к диалогу. Об уважении. Да вы и сами понимаете», — заключил обозреватель ИА REGNUM.

Напомним, беседа с нобелевским лауреатом Светланой Алексиевич шла в форме интервью. Она была об этом уведомлена и согласилась. Но в ходе беседы, по лишь ей известной причине, запретила публиковать это интервью.

Редакция ИА REGNUM опубликовала интервью полностью. Аудиозапись разговора со Светланой Алексиевич находится в редакции.