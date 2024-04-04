Оренбург, 4 апреля, 2024, 12:32 — ИА Регнум. В Оренбургской области из-за весеннего паводка ввели режим чрезвычайной ситуации. Об этом 4 апреля сообщил губернатор региона Денис Паслер в Telegram-канале.

МЧС России. Кадр из видео

«Ввёл на территории Оренбургской области режим ЧС», — написал он.

Глава региона уточнил, что это необходимо для оперативного проведения мероприятий по пропуску паводка и минимизации возможного ущерба для жителей и объектов инфраструктуры.

Паслер также отметил необходимость концентрации всех ресурсов для организации аварийно-спасательных работ и превентивной эвакуации жителей с опасных территорий.

Помимо этого, нужно обеспечить запасы топлива, продуктов и предметов первой необходимости, а также сохранность личного имущества граждан и охрану общественного порядка в регионе, уточнил губернатор.

«Главы продолжают дежурство в населённых пунктах, готовят запасы грунта и других материалов для отсыпки и укрепления дорог, дамб, обеспечивают работу пунктов временного размещения с обязательным питанием, водой, медицинской помощью и медикаментами», — добавил он, уточнив, что в сложной ситуации людям нужна психологическая поддержка, которую им при необходимости окажут специалисты.

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Как передавало ИА Регнум, ранее 4 апреля в МЧС России сообщили, что в данный момент в 34 регионах ситуация с паводком входит в активную фазу. В ведомстве уточнили, что самая сложная ситуация с паводками остаётся в Алтайском крае.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков 3 апреля рассказал, что президент России Владимир Путин заслушал доклады о ситуации с весенними паводками. Он уточнил, что президент также поручил оказать помощь оказавшимся в зоне подтопления людям.

Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций 2 апреля сообщил, что в 11 регионах Центрального федерального округа на этой неделе прогнозируется увеличение подтопленных из-за паводка площадей территорий и числа подтопленных объектов инфраструктуры.