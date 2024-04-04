* — физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов

Москва, 4 апреля, 2024, 10:01 — ИА Регнум. Украинского националиста Дмитрия Корчинского (внесён Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) объявили в международный розыск. Басманный суд Москвы 4 апреля вынес решение о его заочном аресте.

(сс) Ivasykus Дмитрий Корчинский (внесён Росфинмониторингом с список террористов и экстремистов)

Таким образом суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте Корчинского за его призывы сжигать храмы Московской патриархии. Националисту заочно предъявили обвинение в действиях, направленных на возбуждение ненависти по признакам национальности, совершённых публично (п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ).

Мера пресечения начнёт действовать с момента экстрадиции Корчинского в Россию или с момента его задержания на территории страны, уточнили в суде.

Как сообщало ИА Регнум, Корчинский 28 марта 2023 года призвал украинских националистов поджигать храмы Московского патриархата. В этот же день в Тернопольской области подожгли храм канонической УПЦ.

В России Корчинский с 2014 года является фигурантом ряда уголовных дел. Верховный суд России 17 ноября 2014 года признал возглавляемую Корчинским партию «Братство» экстремистской организацией и запретил её деятельность на территории России.