Киев, 6 апреля, 2023, 15:09 — ИА Регнум. В Свято-Покровском храме в посёлке Гребенки в Киевской области произошёл пожар. Об этом 6 апреля сообщило региональное управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Mchs. gov.ru МЧС

Возгорание удалось потушить прибывшим спасателям, причины ЧП выясняются.

По данным из открытых источников, Свято-Покровский храм в посёлке Гребенки принадлежит канонической Украинской православной церкви (УПЦ).

28 марта один из лидеров и идеологов украинского национализма Дмитрий Корчинский призвал своих сторонников поджигать храмы, относящиеся к Московскому патриархату. Затем в этот же день неизвестные подожгли храм канонической УПЦ в Тернопольской области Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в четверг на защиту Киево-Печерской лавры пришла 11-летняя школьница, которая объяснила украинским радикалам и раскольникам, почему не предаст Украинскую православную церковь. Девочка добавила, что она сама решилась на такой шаг, потому что не может больше терпеть то, что делают раскольники.

Ранее 6 апреля радикалы установили около главного входа в собор города Каменца-Подольского Хмельницкой области плакаты с угрозами в адрес канонической УПЦ.