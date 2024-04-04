ДНР, 4 апреля, 2024, 08:13 — ИА Регнум. Расчёт 122-миллиметровой гаубицы Д-30 группировки войск «Юг» Вооружённых сил России уничтожил замаскированные позиции, живую силу и технику ВСУ на артёмовском направлении в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Иван Шилов ИА Регнум СВО

«Артиллеристы 2-го армейского корпуса группировки войск «Юг» в ходе огневых задач уничтожили замаскированные позиции, боевую технику и живую силу подразделений ВСУ на артёмовском направлении», — говорится в сообщении, опубликованном 4 апреля на официальном сайте оборонного ведомства.

В Минобороны уточнили, что поддержку в наведении и корректировке огня оказали операторы беспилотных летательных аппаратов. Как отметил российский военнослужащий с позывным Лексус, гаубицы Д-30 предназначены в первую очередь для поражения укрепрайонов, бронетехники и личного состава противника при помощи осколочно-фугасных снарядов.

Как передавало ИА Регнум, 3 апреля в Министерстве обороны России сообщили, что военнослужащие добровольческой диверсионно-штурмовой бригады «Невский» Южной группировки войск захватили опорный пункт украинских войск на артёмовском направлении. Поддержку оказали экипажи боевых машин РСЗО «Град» и танков из состава группировки.