ДНР, 4 апреля, 2024, 06:41 — ИА Регнум. Бронегруппа тульских десантников Вооружённых сил России уничтожила группу украинских военнослужащих на северском направлении в зоне проведения специальной военной операции. Об этом в четверг, 4 апреля, сообщили в Министерстве обороны РФ.

Иван Шилов ИА Регнум СВО

«Бронегруппа гвардейского парашютно-десантного полка Тульского гвардейского соединения ВДВ, действующая на боевых машинах десанта БМД-2К-АУ, в тёмное время суток оперативно выдвинулась в заданный район для уничтожения указанных целей», — сообщили в военном ведомстве.

Отмечается, что для выполнения огневой задачи по уничтожению укрывшейся в опорном пункте группы пехоты ВСУ российские военные применили осколочно-фугасные боеприпасы. Поражение цели осуществлялось с расстояния около 1 км.

Как передавало ИА Регнум, 24 марта в Министерстве обороны сообщили, что противотанковые подразделения ВС России сорвали ротацию украинских войск в районе Раздоловки в Донецкой Народной Республике на северском направлении, уничтожив более десяти военнослужащих ВСУ.