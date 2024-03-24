ДНР, 24 марта, 2024, 06:17 — ИА Регнум. Противотанковые подразделения Вооружённых сил России сорвали ротацию ВСУ на северском направлении, в районе Раздоловки, в Донецкой Народной Республике. Об этом в воскресенье, 24 марта, сообщили в Министерстве обороны России.

Иван Шилов ИА Регнум СВО

«Расчёт станкового противотанкового гранатомёта СПГ-9 «Копьё» с максимального расстояния нанёс огневое поражение украинским подразделениям, уничтожив более десяти военнослужащих ВСУ», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте военного ведомства.

Отмечается, что подразделение Вооружённых сил Украины, выдвигавшееся в сторону передовых позиций для проведения ротации личного состава, с помощью беспилотных летательных аппаратов вскрыли разведывательные подразделения десантников.

Как передавало ИА Регнум, 23 марта официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские военные в ходе специальной военной операции на донецком направлении освободили село Красное в ДНР. За сутки ВСУ потеряли 200 человек личного состава, две боевые бронированные машины, боевую машину РСЗО «Град» и восемь транспортных средств.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что украинские войска усилили оборону в районе Северска, возведя новые фортификационные сооружения и усилив старые укрепрайоны. При этом, по его словам, ВСУ предпринимают попытки отвлечь внимание от инженерных работ, нанося удары по Лисичанску и окрестностям города.