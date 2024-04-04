Вашингтон, 4 апреля, 2024, 06:15 — ИА Регнум. Белый дом поручил Национальному управлению по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) выполнить задачу по формированию «стандартного лунного времени». Об этом в среду, 3 апреля, сообщило агентство Reuters со ссылкой на служебную записку главы Управления по науке и технологической политике Белого дома Арати Прабхакара.

tookapic Луна

«Белый дом дал указание NASA установить единый стандарт времени для Луны и других небесных тел, поскольку США стремятся установить международные нормы в космосе на фоне растущей лунной гонки между странами и частными компаниями», — говорится в материале.

Белый дом рекомендовал NASA выполнить задачу по разработке «скоординированного лунного времени» (Coordinated Lunar Time — LTC) до конца 2024 года.

Отмечается, что процесс внедрения LTC потребует согласования с 36 странами — участницами программы «Артемида», в рамках которой NASA планирует в ближайшие годы организовать полёты астронавтов на Луну, создать на спутнике Земли научную базу.

Как передавало ИА Регнум, в январе NASA объявило о переносе запуска пилотируемых лунных миссий Artemis II и Artemis III. Согласно заявлению директора управления Билла Нельсона, запуск Artemis II состоится в сентябре 2025 года, а запуск Artemis III — в сентябре 2026 года.