Вашингтон, 9 января, 2024, 22:19 — ИА Регнум. Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) объявило о переносе запуска лунных миссий Artemis II и Artemis III. Об этом во вторник, 9 января, заявил директор управления Билл Нельсон в ходе онлайн-конференции.

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«Безопасность — наш главный приоритет, и мы хотим дать командам Artemis больше времени, чтобы справиться с трудностями, вызванными с первыми разработками, операциями и интеграцией», — сказал Нельсон.

Директор управления уточнил, что изначально запланированный на ноябрь этого года запуск Artemis II теперь состоится в сентябре 2025 года, а запуск Artemis III — в сентябре 2026 года.

Проект лунной программы Artemis состоит из трёх этапов. В рамках первого этапа 25 ноября 2022 года состоялся беспилотный полёт космического корабля Orion, установленного на ракету Space Launch System.

Как передавало ИА Регнум, 3 апреля 2023 года Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства утвердило состав миссии Artemis 2. В него войдут трое американских астронавтов Кристина Кук, Виктор Гловер и Рейд Уайзмен, а также канадец Джереми Хансен.