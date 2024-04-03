Москва, 4 апреля, 2024, 01:20 — ИА Регнум. Сербский режиссёр, актёр и сценарист Эмир Кустурица готовится к съемкам своего нового фильма в кинопарке «Москино» в российской столице, сообщил 3 апреля в своём Telegram-канале департамент культуры Москвы.

Medija Centar Beograd Эмир Кустурица

Постановщик поведал о своих планах в ходе осмотра комплекса этого кинопарка. Отмечается, что Кустурице особенно понравились декорации аэропорта и железнодорожного вокзала.

Как сообщало ИА Регнум, 2 апреля президент России Владимир Путин принял Кустурицу в Кремле. Глава государства напомнил, что уже встречался с режиссёром в декабре 2023 года в Санкт-Петербурге, где проходил Форум объединённых культур.

Кустурица рассказал российскому лидеру, что намерен создать «русский триптих» — три фильма на основе произведений русских классиков. Путин назвал идеи режиссёра интересными.

В декабре 2023 года Эмир Кустурица допустил, что может стать русским режиссёром. По его словам, это должно подтвердиться в следующие четыре-пять лет.