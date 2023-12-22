Москва, 22 декабря, 2023, 18:17 — ИА Регнум. Сербский режиссер Эмир Кустурица признался в интервью изданию LIFE.ru, что предстоящая поездка в Россию для него является честью, поскольку он неподвластен идеологическим барьерам Евросоюза.

РИА Новости / Екатерина Чеснокова

«Я абсолютно неподвластен идеологическим барьерам, и поэтому немного парадоксально, что меня иногда видят и называют великим русским режиссёром», — сказал, в частности, он.

По его словам, сейчас, во время Евросоюза, который построен по принципам комсомола и работает как комиссариат, где всем управляют группы, которые никем не избирались, для него является честью поездка в Россию.

Кустурица добавил, что в РФ у него есть два проекта. Один из них связан с поэмой Николая Гоголя о похождениях Чичикова. Режиссёр планирует сделать полнометражный фильм.

«Всё то, что являлось лишь предположением, в следующие четыре-пять лет подтвердится фактом, что я в том числе и русский режиссер», — подытожил Кустурица.

Также он отметил, что почти 90% людей в Сербии — на стороне России.

«В 2000 году они пережили бомбардировки, и это им жёстким образом и окончательно показало, что история повторяется одинаково и что на Востоке есть лишь одна звезда, которая сияет для нас и показывает нам дорогу, я бы сказал», — указал режиссёр.

Как передавало ИА Регнум, Эмир Кустурица ещё в апреле на церемонии, приуроченной к 90-летию основания Российского центра науки и культуры (РЦНК) «Русский дом» в Белграде, сказал, что российскую культуру нельзя «отменить» из-за её глубины, масштабности и достижений.

На вопрос Кустурице журналистов на творческом вечере на фестивале «Александровская крепость» на Кубани, поедет ли он в новые регионы РФ, режиссёр кратко ответил: «Буду».