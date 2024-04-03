Москва, 3 апреля, 2024, 23:41 — ИА Регнум. Городские службы принимают все возможные меры для скорейшего устранения последствий непогоды, обрушившейся на Москву в среду, 3 апреля. Об этом мэр столицы Сергей Собянин сообщил в своём Telegram-канале.

Ярослав Чингаев ИА Регнум

Собянин напомнил, что в российской столице в среду наблюдалась непогода, сопровождавшаяся перепадами температуры и сильным ветром с порывами более 21 метра в секунду. Власти Москвы приняли все доступные меры оповещения, оперативно закрыли крупные городские парки и открытые общественные места.

«Сообщения об опасности были на экранах города, табло оповещения ЦОДД (Центра организации дорожного движения. — Прим. ред.) и других», — указал он.

Также мэр Москвы подчеркнул, что городские службы принимают все меры по устранению последствий непогоды, а всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Как передавало ИА Регнум, 3 апреля в Москве объявили штормовое предупреждение, а столичное управление МЧС России распространило экстренное предупреждение об усилении ветра до 16–21 м/с. Из-за обрушившейся на столицу непогоды погибли два человека, ещё 15 пострадали.