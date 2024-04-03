Москва, 3 апреля, 2024, 19:19 — ИА Регнум. Летние веранды кафе в Москве временно закрыли 3 апреля из-за штормового ветра, а руководителей предприятий общепита попросили укрепить все уличные конструкции.

Дарья Антонова ИА Регнум

Власти Москвы также приостановили работу торговых объектов в парках, в городе убрали легковозводимые конструкции.

В столице объявили штормовое предупреждение, синоптики сообщили о ветре до 21 метра в секунду. Коммунальщиков в городе перевели в режим повышенной готовности, подготовили источники аварийного энергоснабжения.

Москвичей попросили быть внимательнее, не укрываться под деревьями, не парковать вблизи них автомобили. Об этом говорится на Mos.ru.

Как сообщало ИА Регнум, московские парки также закрыли из-за ветра. В частности, ограничения коснулись парка Горького, парков «Сокольники» и «Царицыно», сада «Эрмитаж». О закрытии объявил Московский зоопарк. Перед этим столичное управление МЧС распространило экстренное предупреждение об усилении ветра до 16–21 метра в секунду. Возможен кратковременный дождь, а в отдельных районах не исключена гроза.