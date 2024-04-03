Москва, 3 апреля, 2024, 23:24 — ИА Регнум. Предупреждение о проблемах для Франции в случае отправки французских войск на Украину сделал министр обороны РФ Сергей Шойгу в телефонном разговоре с главой минобороны Франции Себастьяном Лекорню. Об этом 3 апреля сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА Регнум

«В отношении заявлений Елисейского дворца об отправке французского контингента на Украину Сергей Шойгу указал, что в случае их практической реализации это создаст проблемы для самой Франции», — отмечается в сообщении.

В российском оборонном ведомстве уточнили, что телефонные переговоры Шойгу с его коллегой из Франции Лекорню состоялись по настоятельной просьбе французской стороны.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в ходе состоявшегося телефонного разговора между министром обороны Франции Лекорню и министром обороны России Шойгу отмечена готовность к диалогу по Украине.

В ходе переговоров подчёркивалось, что проведение встречи в Женеве без участия России бессмысленно.

Также Шойгу указал, что Россия располагает сведениями об украинском следе в организации теракта, произошедшем 22 марта в ТРЦ «Крокус Сити Холл» в Красногорске.