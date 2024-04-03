Бразилиа, 3 апреля, 2024, 17:08 — ИА Регнум. Власти Бразилии отвергли просьбы западных союзников Киева о поставках боеприпасов Украине. Об этом 3 апреля сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на европейских и бразильских чиновников.

Paulo Lopes/Global Look Press

«Бразилия отвергла запросы союзников поставить боеприпасы для Киева», — говорится в публикации.

Отмечается, что переговоры между Японией и Великобританией о покупке боеприпасов для ВСУ также зашли в тупик.

Как сообщало ИА Регнум, 2 апреля посол Украины в Бразилии Андрей Мельник пожаловался, что бразильская сторона не хочет говорить об украинском конфликте, считая эту тему неудобной. Он также посетовал на то, что Украина в Латинской Америке на данный момент «совершенно одна» и никто из её западных партнёров не пытается переубедить Бразилию изменить её политический курс.

Глава МИД России Сергей Лавров 23 февраля обсудил с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой ситуацию на Украине. Стороны также обсудили практические аспекты взаимодействия на международной арене.

Президент Бразилии в ходе встречи подтвердил позицию по разрешению конфликта на Украине с учётом законных озабоченностей всех сторон в сфере безопасности. Да Силва также отметил бесперспективность односторонних инициатив в вопросе урегулирования.